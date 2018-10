Vergeet 'Swish Swish': 'Skibidi' is nieuwe danshype

Na een hele zomer swishen kan een mens wel al eens deugd hebben aan wat verandering. De Russische band Little Big bracht op 5 oktober redding met hun nieuwe dansmove, de Skibidi. Of de Skibidi zoals de ‘swish swish dance’ de wereld zal veroveren, zal nog moeten blijken, maar ze lijken goed op weg: de clip werd bij muziekblad Mixmag al 240.000 keer gedeeld.

Little Big is een Russische raveband opgericht in 2013 in Sint-Petersburg. Hun werk is duidelijk beïnvloed door de Zuid-Afrikaanse band Die Antwoord, waarvoor ze ook het openingsprogramma verzorgden in 2013.

Wie zijn uitgeswisht gezelschap wil verblijden met deze nieuwe dansmove moet zich niet per se aan de dansacademie inschrijven. De Skibidi is heel toegankelijk: je kan de dans al wandelend uitvoeren, maar ook stilstaand, aan een danspaal of gewoon op de begane grond. Daarnaast kan je kiezen voor een gereduceerde versie met enkel de armen, zoals de baby in de clip, of de uitgebreide versie die al een iets verder gevorderde hand-voet-coördinatie vergt.

Wie dat zelf ook kan en tevreden is met zijn eigen versie, wordt door de band aangemoedigd zijn interpretatie te delen via Facebook en Instagram met de hashtag #skibidichallenge. De Russen in het onderstaande filmpje deden het al voor in de plaatselijke doe-het-zelfzaak, toepasselijk genoeg.