Is uw dure iPhone reden van beurscrash Apple?

Het Amerikaanse bedrijf Apple deed de beurzen gisteren stevig in het rood duiken. De techreus maakte een stevige koersval na een omzetalarm. Maar wat is er aan de hand bij Apple en zit uw dure iPhone X er voor iets tussen? VTM NIEUWS-journalist Kenneth Dée legt uit in 1 minuut.

Het aandeel van Apple gaat al een tijdje achteruit. Sinds oktober duikt het naar beneden en op 3 januari, exact drie maanden later, stond het veertig procent lager.

Te duur

“Het heeft alles te maken met de iPhone. De nieuwe versies van het toestel kosten heel veel geld, misschien te veel”, legt Dée uit. “Mensen vervangen hun oud model niet meer, omdat het nog heel goed is en ze de batterij vrij goedkoop kunnen laten vervangen.”

Goedkopere iPhone?

Ook de handelsoorlog tussen de VS en China speelt hen parten. De verkoop in China valt tegen voor Apple. Hoe wil de techreus nu haar omzet opnieuw doen stijgen? Wordt de iPhone straks goedkoper?

“Die kans is heel erg klein”, verduidelijkt Dée. “Apple zal wel op zoek gaan naar nieuwe inkomsten, zoals de Homepod of een alternatief voor Netflix.”

Die nieuwe producten of potentiële producten zorgen nu nog voor te weinig inkomsten. Het valt dus af te wachten of ze wel zullen aanslaan. “2019 wordt een interessant jaar voor Apple", sluit Dée af.