Unieke Star Wars-tentoonstelling op Heizel

Liefhebbers van Star Wars kunnen vanaf vandaag gaan kijken naar de tentoonstelling 'Star Wars Identities', in Paleis 2 op de Heizel. Er zijn tweehonderd stuks te zien uit de archieven van bedenker George Lucas: kostuums, decorstukken en originele rekwisieten. De tentoonstelling reist de wereld rond; hij was onder andere al te zien in Montreal, Parijs en Londen en dus nu in Brussel.

Het échte kostuum van Darth Vader of de échte R2D2. In Brussels Expo staan momenteel meer dan tweehonderd authentieke objecten uit de Star Wars-films.

Na een doortocht in elf andere steden is Star Wars in Brussel. 't Is een interactieve tentoonstelling: bij het binnenkomen krijg je een armbandje, waarmee je dan je eigen Star Wars-personage kan creëren.

Star Wars blijft erg populair. Opvallend, want sommige personages zijn meer dan veertig jaar oud. De expo loopt nog tot september.