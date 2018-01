UB40 viert 40ste verjaardag in de Roma

De Britse pop- en reggaeband UB40 wordt dit jaar veertig. Gisteren speelden de reggaeveteranen voor een uitverkochte Roma in Antwerpen. Het is jeugdsentiment voor wie opgroeide in de jaren 80, maar ook jongere mensen zijn nog grote fan.

Hoewel hun muzikale gloriedagen al eventjes voorbij zijn, was hun concert in de Roma toch in een mum van tijd uitverkocht. In de zaal waren ook opvallend veel jonge mensen, die UB40 pas later ontdekten.

De band verkocht meer dan zeventig miljoen albums. Als het over reggae gaat, doet enkel Bob Marley beter. Na veertig jaar denken ze trouwens nog steeds niet aan ophouden. “Ik wil dit gewoon blijven doen tot ik niet meer kan”, zegt bandlid Robin Campbell daarover aan VTM NIEUWS. “Hoelang dat ook nog is. Maar zeker nog tien jaar!”