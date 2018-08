De trailer voor ‘Songwriter’, de documentaire over popster Ed Sheeran, is losgelaten op de wereld. De film is gemaakt door Sheerans neef Murray Cummings en toont het ontstaan van het succesvolle album ‘Divide’.

Op dat albm staan de immens succesvolle nummers ‘Shape of You’, ‘Perfect’ en ‘Castle on the Hill’. De film ging in première op het filmfestival van Berlijn.

‘Songwriter’ zal vanaf 28 augustus beschikbaar zijn op Apple Music en wordt ook in enkele zalen getoond, uitsluitend in de VS.