Toon en Frie: "Nu eerst wat rust nemen"

“Eerst de rust laten terugkeren, en dan alles op zijn beloop laten.” Dat zeggen Toon en Frie, vijf maanden na het beëindigen van hun experiment. In de aflevering van Blind Getrouwd van gisterenavond zagen we hoe ze opnieuw "ja" zeiden. Deze keer niet voor het experiment, maar wel voor elkaar.

Gisteren was het de ontknoping van Blind Getrouwd, en kreeg kijkend Vlaanderen eindelijk te horen welke koppels besloten om getrouwd te blijven. Voor velen was het wellicht geen verrassing dat Toon en Frie elkaar opnieuw het ja-woord gaven. De twee kenden een vlotte start en doorstonden het experiment zonder extra oefeningen of bemiddeling van de therapeuten.

Ook vijf maanden na het beëindigen van hun experiment zijn de twee nog altijd officieel gehuwd. “Het was een positieve ervaring, want we hebben een positief traject doorlopen”, blikt Frie terug. “Het klikte van in het begin en het zat meteen goed tussen ons twee.”

“We hadden al heel snel het gevoel dat we elkaar al jaren kenden, het leek niet alsof we echt met een vreemde getrouwd waren”, zegt Toon ook.

Eerst rust nemen

Tijdens het experiment moesten Toon en Frie al gaan samenwonen, maar ook daarna trokken de twee bij elkaar in. Een logische stap, zeggen ze daar allebei over. “Nu is het een beetje wachten tot de publiciteit is gaan liggen. Er staan niet meteen bepaalde zaken gepland, we laten het vooral wat op zijn beloop. We gaan het rustig aanpakken.”

Een ding is alvast zeker: voor een nieuwe ‘Blind Getrouwd’-baby is het nog een beetje te vroeg. “We zijn nog maar vijf maanden getrouwd, hé. Dat is misschien toch een beetje snel.”

De eerste kus

Leuk detail: het koppel deelde hun eerste kus niet met kijkend Vlaanderen. “Dat hebben we ook bewust zo aangepakt”, geeft Toon toe. “Er zijn heel veel dingen gefilmd, maar we hebben ook een paar momenten gewoon met ons twee gehad. Niet omdat je die dingen verborgen houdt, maar wel omdat je niet 24 uur gevolgd wordt. En je kan het moment dat je een klik krijgt en begint te ‘matchen’ niet zomaar plannen.”