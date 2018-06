In Disneyland Paris vindt dit weekend voor de tweede keer het dancefestial Electroland plaats. Maar liefst 16.000 feestvierders kunnen twee dagen lang in het pretpark feesten op muziek van top-dj's én tegelijk in de vele attracties gaan. Dat trekt ook heel wat Vlamingen aan; niet alleen op het festivalterrein, maar ook op het podium staan artiesten uit ons land.