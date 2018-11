De Emmy-award voor 'Hoe zal ik het zeggen?' is al de derde Emmy-award voor het productiehuis Shelter van Tim Van Aelst. "We waren de hele dag schijtezenuwachtig", vertelt Van Aelst. "We hebben geprobeerd om tegen onszelf te zeggen dat het 'maar' een wedstrijd was, maar dat is niet zo goed gelukt. Deze prijs is ook voor Jens Dendoncker, die helaas niet met ons kan mee feesten in New York. We love you, Jens."

