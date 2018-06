Tijs Vanneste schrijft lied over Overkophuizen

Tijs Vanneste, beter bekend onder de artiestennaam Van Echelpoel en van zijn hit ‘Ziet Em Duun’, heeft een nieuw nummer geschreven over de Overkophuizen. Dat zijn huizen, betaald met het geld van de Rodeneuzendag, waar jongeren met psychische problemen makkelijk terechtkunnen.

Vanneste stelde het nummer vandaag voor in de ochtendshow van Qmusic. Hij legde er ook uit waarom hij het geschreven heeft. “Ik denk dat de drempel veel lager is dan direct bij een psycholoog of therapeut te gaan”, zei de muzikant.

“Dat klinkt allemaal heel gewichtig. Als je dat daarentegen op een rustige, kalme manier kunt doen, die jongeren aanspreekt: zoveel te beter.”

Kwetsbaar

Het idee om een nummer te maken voor de overkophuizen kwam van Tijs Vanneste zelf. Hij werkte vroeger zelf ook met jongeren met problemen, en is ervan overtuigd dat de Overkophuizen een groot verschil kunnen maken voor hen.

“Ik weet hoe kwetsbaar jongeren zijn en hoe snel het verkeerd kan gaan”, vertelt Vanneste. “Ik vind dat je niet te snel mag oordelen en dat iedereen een nieuwe start verdient. De Overkophuizen doen dat op een heel ongedwongen manier. Ze geven jongeren opnieuw een beetje hoop en moed.”