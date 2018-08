Tien Om Te Zien (even) terug

In Studio Manhattan in Leuven is vandaag nog eens het legendarische VTM-programma Tien Om Te Zien opgenomen met Willy Sommers en Anne De Baetzelier als presentatoren. Eigenlijk gaat het om een opname voor de nieuwe fictiereeks Studio Tarara, die pas volgend jaar op VTM wordt uitgezonden.

Studio Tarara speelt zich af in de beginjaren van VTM en dan mag Tien Om Te Zien natuurlijk niet ontbreken. Hosts. Willy Sommers en Anne De Baetzelier presenteren het muziekprogramma alsof het nooit is weggeweest. Met aangepaste kleren en haar, recht uit de jaren negentig.

Toch een comeback?

Willy en Anne zouden het alvast niet erg vinden om het programma opnieuw te presenteren. “Wanneer mogen we terugkomen?”, vraagt Ann lachend. “Rond Nieuwjaar”, voegt Willy er aan toe.

Studio Tarara wordt in het voorjaar uitgezonden op VTM.

