Terug naar Zweinstein in nieuwe trailer

Goed nieuws voor de Harry Potter-fans: de tweede ‘Fantastic Beasts’-film keert terug naar Zweinstein! Net als bij de vorige films speelt het verhaal zich enkele decennia af voor de Harry Potter-saga. Niet enkel Eddie Redmayne maar ook sterren als Jude Law en Johnny Depp krijgen we te zien. De film komt uit in november.

In de trailer zien we voor het eerst de jonge versie van professor Albus Perkamentus opduiken. Maar ook Leta Lestrange, de (over)grootmoeder van Bellatrix Lestrange, komt erin voor. Zelfs de maker van de Steen der Wijzen, Nicolas Flamel, komt in beeld.

In tegenstelling tot de vorige film, gaan de personages nu ook naar Zweinstein.

De film komt in de zalen op 16 november.