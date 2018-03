'Temptation Kevin' deelt klappen uit

Op beelden is te zien hoe een van de kandidaten uit de Vijf-reeks Temptation Island, Kevin Malengier, rake klappen uitdeelt tijdens een nachtje stappen in de Overpoort in Gent. "Ik heb me enkel verdedigd", reageert Kevin aan VTM NIEUWS.

Op beelden is te zien hoe Kevin klappen uitdeelt aan een andere man. Kevin reageert aan VTM NIEUWS dat "een man dingen riep vanuit zijn auto. Daarna is hij gestopt en heeft hij me proberen aanvallen. Ik heb me enkel verdedigd en daarna ben ik doorgestapt".

Kevin benadrukt dat de politie er niet aan te pas kwam. Onze redactie contacteerde de Gentse politie en die heeft inderdaad geen klacht ontvangen.

Kevin Malengier was het vriendje van Megan, maar in de Vijf-reeks dook Megan al na enkele dagen het bed in met verleider Joshua. Kevin beëindigde daarna de relatie met Megan.