Telefacts: De waanzinnige industrie achter de cruiseschepen

Cruises zijn populairder dan ooit. In 2015 scheepten 25 miljoen passagiers in op een rondreis met een zeereus, dat is meer dan twee keer zoveel als tien jaar geleden. De dalende prijs is de voornaamste factor, maar voor de gezonde zeelucht moet je het niet doen.

“Eén cruiseschip stoot evenveel fijn stof uit als een miljoen auto's per dag Beeld je het aantal auto's in Marseille in. Die uitstoot is minder dan van één schip.” Zegt Axel Friedrich – milieudeskundige. Concreet: sporten op een cruiseschip-joggen op het bovendek bijvoorbeeld- is vergelijkbaar met joggen op een zwaar vervuilende industriële site!

De schepen worden bovendien enkel maar groter en groter, Harmony of The Seas is het grootste cruiseschip ter wereld en is groter dan de Eifeltoren. Om zo’n gevaarte rendabel te maken, varen de schepen onder de vlag van fiscale paradijzen zoals de Bahama’s. En dat betekent dat ze op die manier heel erg vaak een hoop milieu-en andere normen kunnen omzeilen.

