"Te veel verdriet voor wraakgevoelens"

"Terrorisme mag ons niet uiteendrijven", die verzoenende oproep doet Alexander Naessens, de man van Ann-Laure Decadt, de Vlaamse die eind oktober omkwam bij de aanslag in New York. Een terrorist reed met een vrachtwagen in op een groep fietsers. Daarbij vielen acht doden. In de unieke VTM NIEUWS-reeks 'dit was 2017', doet de man nu voor één keer zijn verhaal.

Op 31 oktober 2017 brengt een terrorist acht mensen om in Manhattan: hij scheurt met een truck over een fietspad met de bedoeling zo veel mogelijk slachtoffers te maken . Eén van die slachtoffers is Ann-Laure Decadt, een jonge vrouw uit Staden die op citytrip was. Ze laat een echtgenoot en twee zoontjes van drie jaar en drie maanden achter.

Haar man doet zijn verhaal om later aan zijn kinderen te tonen wat er is gebeurd en vooral: wie de vrouw was die de dader met zijn laffe daad uit het leven rukte.