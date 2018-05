Hoewel de bruiloft van de Britse prins Harry met Meghan Markle pas voor zaterdag is, wordt er al gekampeerd aan Windsor Castle, de plek waar ze hun jawoord zullen geven. De ‘superfans’ van het bruidspaar willen absoluut een goed plekje kunnen bemachtigen.

Maria Scott, een van de fans, is tevreden met haar locatie: “Dit is een geweldige plek. De koets zal hier langskomen en we zullen een goed zicht op prins Harry en Meghan hebben. Het wordt fantastisch.”