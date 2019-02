Vanaf vanavond kun je bij VTM kijken naar Studio Tarara, de langverwachte reeks van Tim Van Aelst over de beginjaren van VTM, én over de donkere kant van de Vlaamse showbizz, vol seks en drugs en rock en roll, en grote ego's. Maar de serie is ook een brok nostalgie, naar een tijd van geföhnde kapsels, foute kledij en Rad van Fortuin. Of is het ‘Zat van Fortuin’?