Steenrijke Japanner wordt 1ste maantoerist

Yusaku Maezawa, een steenrijke 42-jarige Japanner, heeft zich de eer heeft gekocht om de eerste maantoerist in de geschiedenis te worden. Maezawa is eigenaar van een kledingmerk en staat bijna wekelijks in de Japanse roddelblaadjes. Zijn vermogen wordt op drie miljard dollar geschat. Hoeveel de Japanner betaalde voor de eerste negen tickets, is niet bekend.

Tesla-baas Elon Musk had eerder al aangekondigd dat hij commerciële vluchten rond de maan wil uitbaten. De eerste vlucht vindt plaats in 2023, en zal een week duren.