In Gent zijn de 175ste Gentse Feesten gisteravond officieel op gang getrapt. De eerste avond had meteen al heel wat spektakel in petto. Lords of Lightning speelden met bliksem op de Sint-Michielsbrug, wat een massa kijklustigen lokte. Ook de draak op het Belfort zorgde voor een vurig begin. Voor het eerst spuwt hij vuur tijdens de Gentse Feesten. De komende tien dagen worden in Gent meer dan 1,3 miljoen bezoekers verwacht.