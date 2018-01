'Soundmixshow' na 16 jaar op de planken

Het legendarische VTM-muziekprogramma ‘De Soundmixshow’ is na zestien jaar volledig terug, in een theaterversie deze keer. In de show staat het verhaal centraal van een koppel dat meedoet aan ‘De Soundmixshow’, in een ultieme poging om hun huwelijk te redden.

De laatste aflevering van het VTM-programma was zestien jaar geleden op televisie te zien. Zanger Bart Kaëll presenteerde het programma tien jaar lang, maar maakt nu zijn debuut als acteur op de planken.

“Het is heerlijk om dit terug te doen. Het is precies alsof het gisteren was, ik heb zo een flashback. En je ziet dat het ook leeft bij de mensen”, zegt hij daarover. ‘De Soundmixshow’ loopt nog tot 4 februari in het Fakkeltheater in Antwerpen.