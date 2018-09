Slachtoffer filmt hoe Weinstein haar lastigvalt

Er zijn beelden opgedoken van een slachtoffer van Harvey Weinstein die filmt hoe ze door hem wordt lastiggevallen. Melissa Thompson maakte de video tijdens een zakelijke afspraak in september 2011 toen ze 28 jaar oud was.

Op de beelden die Sky News in handen kreeg, is te zien hoe Weinstein zich ongepast gedraagt. Hij geeft Thompson een innige knuffel, terwijl ze elkaar voor de eerste keer zien. Ook raakt hij haar meerdere malen aan, hoewel ze subtiel aangeeft dat ze dat niet oké vindt. Daarnaast maakt hij ook enkele suggestieve opmerkingen.

Verkracht

Thompson filmde de meeting om later te kunnen weten wat er exact besproken werd. Enkele uren later sprak ze af met Weinstein in een hotellobby om de zakelijke deal te bekrachtigen. Daar zou hij haar naar zijn kamer hebben gelokt om haar te verkrachten.