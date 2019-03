'The Simpsons' schrappen aflevering met Michael Jackson

Na nieuwe beschuldigingen van seksueel misbruik tegen Michael Jackson schrappen de makers van "The Simpsons" een aflevering waarin de stem van de popster te horen is. "Dit voelt duidelijk als de enige, juiste keuze aan", vertelde uitvoerend producent James L. Brooks donderdag aan de zakenkrant Wall Street Journal. De aflevering "The Birthday Surprise" wordt daarom niet langer herhaald op televisie en verwijderd van streamingdiensten.

In de aflevering uit 1991 ontmoet Homer Simpson een patiënt in een psychiatrisch ziekenhuis die Michael Jackson denkt te zijn. De Amerikaanse popster, een grote fan van de animatieserie, verleende toen zijn stem aan het personage.

De producenten namen de beslissing om de aflevering niet meer uit te zenden na het bekijken van de HBO-documentatie "Leaving Neverland". Daarin getuigen twee mannen dat Jackson ze in hun kindertijd heeft misbruikt.

De zelfverklaarde "King of Pop" heeft eerdere soortgelijke beschuldigingen altijd ontkend, en is nooit schuldig bevonden.