Sergio Herman opent nieuw restaurant 'Blueless'

Sergio Herman heeft een nieuw restaurant: ‘Blueness’ heet het. Herman brengt er een combinatie van Zeeuwse en Japanse producten. Het is al zijn vierde restaurant, naast zijn zes luxefrituren. En volgend jaar komt er waarschijnlijk nog één bij.

Blueness is Hermans derde restaurant in het Zeeuwse Cadzand. In het vernieuwde strandhotel zit ook zijn sterrenzaak Pure C en honderd meter verder op de dijk is Air Republic. Daarnaast heeft Sergio Herman ook nog zes luxefrituren en is er nog The Jane in Antwerpen.

Alle restaurants hebben hun eigen prijsklasse, afhankelijk van de sterren. Lunchen in Blueness kost gemiddeld zestig euro per persoon.