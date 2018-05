Sennek volledig klaar voor halve finale

Morgen is het is D-Day voor Sennek, de Belgische hoop op een tweede Eurovisiesongtitel na Sandra Kim. De 28-jarige Leuvense brengt in Lissabon haar zelfgeschreven nummer ‘A Matter of Time’ in de eerste halve finale van de liedjeswedstrijd.

Het ging de afgelopen jaren goed voor België. In de afgelopen drie edities behaalden we drie keer een top 10-plaats, twee keer zelfs top 5.

De verwachtingen zijn dus hoog en dat beseft ook Sennek, de artiestennaam van Laura Groeseneken. Ook de bookmakers waren in eerste instantie laaiend enthousiast, maar nu is Sennek weggezakt naar de veertiende plaats.

Sennek treedt morgen als vierde van negentien kandidaten op in de eerste halve finale. In de eerste halve finale dinsdag treden 19 landen aan. Ze zal dat doen in een zwarte transparante jurk van de Belgische ontwerpster Veronique Branquinho, waarvan niet iedereen fan is, zo bleek na de repetities.