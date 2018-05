Sennek: “Gedaan wat ik kon”

“Ik heb gedaan wat ik kon”, reageert Sennek nadat ze gisteren in de halve finale van het Eurovisiesongfestival strandde in Portugal. Haar liedje ‘A Matter of Time’ was niet bij de beste tien. Sennek is ontgoocheld, maar is toch blij met haar prestatie.

Voor het eerst sinds 2014 kan ons land zich niet plaatsen voor de finale. “Toen ze Ierland afriepen als laatste, had ik even een moeilijk moment”, zegt ze aan VTM NIEUWS. “Ik heb echt alles gegeven en gedaan wat ik kon. Ik denk niet dat ik me meer had kunnen geven. Ik heb er alles voor gedaan.”