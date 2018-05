Selfies verboden op filmfestival Cannes

Op het filmfestival van Cannes geldt sinds dit jaar een selfieverbod op de rode loper. Dat zorgde bij heel wat gasten, die wel een foto wilde nemen, voor een wel erg ongemakkelijke situatie.

De organisatie van het filmfestival in Cannes besloot om dit jaar geen selfies of andere foto’s toe te laten op de rode loper van het event. Volgens hen zorgde de selfies tijdens vorige edities voor heel wat vertraging of zelfs ongelukken op de rode loper.

Om er zeker van te zijn dat iedereen de nieuwe regel respecteerde, hield een man op de rode loper alles in de gaten. Wie toch een selfie nam werd daar meteen op aangesproken.