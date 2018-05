Selah Sue geeft intiem concert in AB

Selah Sue trad gisterenavond op in de AB in Brussel. De zangeres koos voor een intiem concert omdat ze haar muziek dan puurder kan brengen.

Het concert van Selah Sue in de AB was volledig uitverkocht, maar de zangeres pakte het deze keer anders aan. Ze koos voor een intiemere setting zodat ze kon “teruggaan naar de basis” en haar muziek “puurder” kon brengen.

Haar fans waren bijzonder enthousiast over het optreden. “Het was super goed. Normaal gezien is het heel uitbundig, maar nu was het veel intiemer”, zegt een van haar fans na afloop van het concert.

Selah Sue is dit jaar nog op verschillende festivals en zalen in Europa te zien. Ook daar zal ze een combinatie brengen van intiemere versies van gekende nummers en gloednieuws werk.