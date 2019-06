‘Telefacts Zomer’ brengt deze week zowel op dinsdag als donderdag een reportage over studenten in de seksindustrie in Groot-Brittannië. Seks om te kunnen studeren: het klinkt klinkt verregaand maar in Groot-Brittannië is het een realiteit: 1 op de 20 studenten gaat er werken in de seksindustrie, gewoon omdat studeren daar enorm duur is en dit soort werk snel geld opbrengt.