Scholieren vieren op Pennenzakkenrock

26.000 jonge scholieren vieren op dit moment het einde van het schooljaar op Pennenzakrock in Mol. Op de affiche staan kleppers als Ghost Rockers, Pat Krimson, en de Nederlandse rapper Lil' Kleine. Maar het is ook een bloedhete dag in de Kempen met temperaturen tot 28 graden. De organisatie heeft daarom maatregelen genomen.

Het is de voorlaatste dag van het schooljaar en dat willen de leerlingen duidelijk vieren. De Ghost Rockers moesten dan ook niet veel moeite doen om de leerlingen aan het zingen te brengen.

Warmte

Maar ondanks de leuke sfeer op Pennenzakkenrock is het wel oppassen, want het is vandaag erg warm aan het Zilvermeer in Mol. De organisatie nam hiervoor enkele maatregelen.

“Op het strand zijn er extra afdaken. Dat wil zeggen dat de kinderen voor het podium bijna allemaal in de schaduw staan. Er zijn gratis waterpunten met kraantjeswater. We hebben ook aan leerkrachten en ouders gevraagd om voldoende drinken of een petje mee te geven. We moedigen de kinderen ook aan om zich in te smeren”, zegt verantwoordelijke Toon Claes.

En wie echt last heeft van de warmte kan natuurlijk altijd een duik nemen in het Zilvermeer.