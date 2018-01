Schoenaerts speelt naast Jennifer Lawrence

20th Century Fox heeft nieuwe beelden gelost van de nieuwe thriller ‘Red sparrow’ met Jennifer Lawrence en onze Matthias Schoenaerts. In de film speelt Lawrence een Russin die wordt opgeleid tot spionne. Schoenaerts speelt de oom van het hoofdpersonage.

Jennifer Lawrence is de best betaalde actrice van Hollywood en speelt in ‘Red Sparrow’ de ex-ballerina Dominika Egorova. Ze wordt opgeleid door de Russische geheime dienst tot ‘sparrow’, ofwel een spionne.

In de nieuwe teaser is ook de Vlaamse acteur Matthias Schoenaerts te zien, die de oom van het hoofdpersonage speelt.

Op 28 februari speelt ‘Red Sparrow’ in de Belgische bioscopen.