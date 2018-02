Schoenaerts op rode loper naast sterren

In Londen was gisteren de Europese première van de nieuwe spionnenfilm ‘Red Sparrow’, met superster Jennifer Lawrence in de hoofdrol. Onze Matthias Schoenaerts speelt haar oom in de film. "Je analyseert het niet te veel, je doet het gewoon", zegt hij over zijn rol.

Jennifer Lawrence is de best betaalde actrice van Hollywood en speelt in ‘Red Sparrow’ de ex-ballerina Dominika Egorova. Ze wordt opgeleid door de Russische geheime dienst tot ‘sparrow’, ofwel een spionne.

De film komt pas volgende week woensdag uit in onze zalen.