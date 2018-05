‘Active Shooter’, een nieuw videospel in de Verenigde Staten, krijgt heel wat kritiek. In het videospel kruip je in de huid van een schoolschutter. Controversieel, omdat de VS regelmatig te maken krijgt met schoolschutters.

Vorige week nog kwamen tien schoolkinderen om bij een schietpartij in Texas. Daarom is er een petitie opgestart tegen het spel. Die werd ondertussen al meer dan 8.000 keer getekend.

