Sarah Jessica Parker: "Niet veilig in Hollywood"

Ook de Amerikaanse actrice Sarah Jessica Parker heeft zich geregeld niet veilig gevoeld in Hollywood. Dat zei ze in een interview met VTM NIEUWS naar aanleiding van het nieuwe seizoen van haar serie ‘Divorce’.

De actrice, onder meer bekend van ‘Sex and the city’, droeg net als veel andere vrouwen een zwarte jurk bij de Globes. Daarmee wou ze haar steun betuigen aan de vrouwen die het slachtoffer zijn van seksuele intimidatie, net zoals ze met haar jurk wou protesteren tegen seksime en ongelijke behandeling van vrouwen in allerlei sectoren.

Ook zelf maakte ze in de televisiewereld al een aantal zaken mee die ze liever wil vergeten. “Ik heb zeker dingen meegemaakt die niet fijn waren, bedreigend en intimiderend zelfs. Maar nog niet half zo erg als sommige verhalen die ik heb gehoord. Verhalen die onvoorstelbaar zijn. Het wordt tijd dat een werkomgeving veilig is”, zegt ze in een interview met VTM NIEUWS.

Achter de schermen

Parker is trouwens niet alleen een actrice, maar staat ook achter de camera als executive producer. Zo werkt ze ook achter de schermen aan de serie ‘Divorce’, waarvan binnenkort een nieuw seizoen te zien zal zijn.

De serie ‘Divorce’ gaat over een koppel dat het leven weer op de rails probeert te krijgen na hun scheiding. Het is vanaf morgen ook in ons land te bekijken, al kan dat voorlopig enkel via Telenet.