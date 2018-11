Sara Vercauteren van Medialaan woordvoerder van het jaar

Sara Vercauteren van Medialaan (moederbedrijf van onder meer VTM, Q2 en Q-Music) is bekroond tot de beste Nederlandstalige woordvoerder van het jaar. Ze nam de prijs in ontvangst tijdens de Nacht van de Woordvoerder in Gent. Veva Daniels van het Agentschap Wegen en Verkeer is de beste nieuwkomer in het vak.

De prijzen van woordvoerders van het jaar worden georganiseerd door de Stichting Corporate Communicatie en de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) om "woordvoerders die een voorbeeld zijn voor hun vakgenoten" in de bloemetjes te zetten. Beroepsjournalisten en woordvoerders konden woordvoerders nomineren, waarna een vakjury uit een shortlist de winnaars koos.

Dit jaar gaat de hoofdprijs naar Sara Vercauteren (40) van Medialaan. "Ze weet als geen ander hoe ze de programma's en gezichten van haar werkgever in het nieuws moet krijgen", stelt de jury. "De communicatie over Bo Van Spilbeeck was een mooi staaltje van een geïntegreerde en doordachte aanpak. Op het vlak van corporate communicatie wist ze de eenmaking van de redacties van Medialaan en De Persgroep Publishing tot News City helder te brengen en vond ze de juiste woorden bij de moeilijke machtswissel op de redactie van VTM Nieuws."

"Geen commentaar"

Vercauteren begon haar loopbaan op de persdienst van ministers Frank Vandenbroucke en Kathleen Van Brempt. Sinds 2009 werkt ze voor Medialaan. Daarnaast geeft ze aan de Mechelse hogeschool Thomas More les over omgaan met de pers. Eerder dit jaar publiceerde ze het boek "Geen commentaar" met tips voor woordvoerders.

De prijs voor beste nieuwkomer - voor woordvoerders die minder dan drie jaar aan de slag zijn - gaat naar Veva Daniels (31) van het Agentschap Wegen en Verkeer. De vakjury looft haar "proactieve benadering van de pers en het feit dat ze met haar collega-woordvoerders deelt hoe ze haar communicatie aanpakt". Ze is iets meer dan twee jaar aan de slag bij de Vlaamse overheid.

Het is al de vijfde editie van de Nacht van de Woordvoerder. De voorbije jaren sleepten Frédéric Petit (2014, Infrabel), Fons Bastiaenssens (2015, lokale politie Antwerpen), Ine Van Wymersch (2016, parket Brussel) en An Van hamme (2017, MIVB) de prijs van beste woordvoerder in de wacht.