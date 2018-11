Sam De Bruyn en Frank Duboccage lopen marathon NY voor Mediclowns

Qmusic-dj Sam De Bruyn en weerman Frank Duboccage hebben gisteren de marathon van New York gelopen in de Verenigde Staten. Dat is een van de grootste en meest bekende sportwedstrijden ter wereld. Meer dan 50.000 lopers liepen 42 kilometer door de straten van de stad.

Sam en Frank liepen de marathon ten voordele van Mediclowns, een vzw die elk jaar ruim 6.000 zieke kinderen - zowel in het ziekenhuis als thuis - bezoeken.

Over de sfeer tijdens de marathon zijn Sam en Frank het unaniem eens: “Fantastisch”, zeggen ze tijdens het lopen. “Je wordt gewoon vooruitgeduwd”, zegt Frank nog.