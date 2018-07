Ook Gwendolyn Rutten (Open Vld) volgde de match van de Rode Duivels tegen Brazilië in Rusland. Ze was laaiend enthousiast over de prestatie en is ervan overtuigd dat we het WK voetbal zullen winnen. “We worden wereldkampioen”, zegt de partijvoorzitster. De halve finale tegen Frankrijk zal Rutten op Belgische bodem volgen.