Ross-look-a-like steelt bier, acteur speelt scène na

De politie van Blackpool in Groot-Brittannië heeft een opsporingsbericht verspreid voor een dief die als twee druppels water lijkt op Ross Geller uit de komische televisiereeks Friends. Het bericht werd massaal gedeeld op Facebook.

De teller staat intussen op meer dan 65.000 shares en bijna 100.000 Facebookgebruikers reageerden al op de post. “Bedankt om zo snel te reageren”, klonk het even later al bij de politie. “We hebben de zaak grondig onderzocht en kregen de bevestiging dat David Schwimmer op het moment van de diefstal in de Verenigde Staten was.”

De man op de foto wordt verdacht van de diefstal van een krat blikjes op 20 september. Hij werd gefotografeerd terwijl hij een restaurant in Blackpool verliet. De politie deelde het beeld in de hoop dat iemand hem zou herkennen, zodat hij opgepakt kon worden.

De grapjes bleven natuurlijk niet uit. Zo postte iemand een verwijzing naar een aflevering waarin Ross beweert dat hij een expert is in zelfverdediging. “Benader hem met voorzichtigheid. We weten dat hij karate kan en vermoeden dat hij de kunst van ‘unagi’ onder de knie heeft, een staat van compleet bewustzijn.”

David Schwimmer – die momenteel een gastrol speelt in de komische reeks Will and Grace – heeft op Twitter gereageerd op het incident. Hij maakte een parodie op de bewakingsbeelden en postte het filmpje online. “Beste officieren, ik zweer dat ik het niet was. Zoals je kan zien, was ik in New York”, klinkt het.