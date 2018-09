'Rode lopers' brengen rode loper naar Kursaal voor Ensors

Oostende maakt zich op voor de slotavond van het Filmfestival van Oostende en de uitreiking van de Ensors. In aanloop van het prestigieuze gala in het Kursaal werden deze ochtend in de ‘Koningin der badsteden’ tientallen lopers gesignaleerd.

De lopers verzamelden aan het festivaldorp aan Kinepolis waar ze de rode loper ophaalden. De groep rode lopers liep vervolgens langs de Koninklijke gaanderijen, het strand en de dijk naar het Kursaal waar ze de rode loper installeerden. Het initiatief leidde tot opmerkelijke taferelen en heel wat verbaasde voorbijgangers.

“We mochten heel de week nationaal en internationaal talent ontvangen in Oostende”, zegt Peter Craeymeersch, artistiek directeur Filmfestival Oostende. “Vanavond sluiten we feestelijk af met de plechtige uitreiking van de Ensors. Daarvoor verhuist het festivaldorp van Kinepolis naar het Kursaal, dus ook de rode loper. We vonden het een fijn idee om voor deze gelegenheid Oostende te overspoelen met rode lopers, weliswaar is dat zeer letterlijk uitgedraaid.”