Regisseur Bernardo Bertolucci (77) overleden

De Italiaanse regisseur Bernardo Bertolucci, bekend van de films ‘Last Tango in Paris’ en ‘The Last Emperor’, is op 77-jarige leeftijd overleden in Rome. Dat hebben de Italiaanse media gemeld.

Bernardo Bertolucci wordt beschouwd als een genie in de filmwereld. Hij heeft tijdens zijn lange carrière verschillende prijzen in de wacht gesleept. Voor ‘The Last Emperor’ - een film over de laatste keizer van China - won hij negen Oscars, en voor zijn hele carrière ontving hij in 2011 in Cannes een ere-Gouden Palm.

Poëzie

Hij was de zoon van een dichter, en was toen hij twintig was zelf ook een gevierde poëet. Hij ruilde de poëzie in voor de film, nadat hij als assistent van Pier Paolo Pasolini werkte voor de film ‘Accattone’ (1961).

Seksscènes

In de jaren 70 veroorzaakte Bertolucci's film ‘Ultimo tango a Parigi’ (‘Last Tango in Paris’ in het Engels) heel wat controverse door expliciete seksscènes. De negentienjarige actrice Maria Schneider zou niet op de hoogte zijn geweest van het idee om boter als glijmiddel te gebruiken in een verkrachtingsscène. Dat erkende de regisseur zelf in 2013. Hij hoopte zo een authentieke reactie van de actrice los te krijgen. Schneider verklaarde enkele jaren eerder al eens dat ze zich vernederd en "een beetje verkracht" voelde door haar tegenspeler, Marlon Brando.

‘Last Tango in Paris’ vertelt het verhaal van een Amerikaan die de dood van zijn vrouw probeert te verwerken door zich te storten in een passionele relatie met een jonge vrouw. De film werd verboden in Italië.

Novecento

Na het schandaal, maar dankzij het succes van ‘Last Tango in Paris’, had Bertolucci in 1976 voldoende middelen om zijn vijf uur durende epos ‘Novecento’ te maken. Het is een van zijn belangrijkste werken en vertelt het verhaal van twee jeugdvrienden. De twee mannen symboliseren het klasseverschil en de uiteenlopende politieke stromingen in de Italiaanse samenleving. Bertolucci kon een prestigieuze, internationale cast strikken, met onder meer Robert De Niro, Gerard Depardieu en Burt Lancaster.

Buitenlandse opnames

Bertolucci was een van de weinige Italiaanse regisseurs die veel in het buitenland draaide. Zijn laatste prent ‘The Dreamers’ (2003) werd opgenomen in Parijs, maar hij draaide ook in China voor ‘The Last Emperor’, in Afrika voor ‘The Sheltering Sky’ en in Bhutan voor ‘Little Buddha’.

Rugproblemen

De laatste jaren van zijn leven zat hij in een rolstoel door zware rugproblemen. "Hij was de laatste keizer van de Italiaanse cinema, de meester van alle fresco's en escapades. Het feest is voorbij: je moet met twee zijn om de tango te dansen", reageert Gilles Jabob, de voormalige president van het filmfestival van Cannes.