Recordbedrag voor schilderij van nog levende kunstenaar

Een schilderij van de Britse kunstenaar David Hockney (81) is bij Christie's New York voor 90,3 miljoen dollar geveild. Het werk 'Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)', dat popartkunstenaar Hockney in 1972 schilderde, levert zo een nieuw record op voor een nog levende kunstenaar. Het vorige record stond op naam van kitschkunstenaar Jeff Koons, wiens 'Balloon Dog (Orange)' in 2013 voor 58 miljoen dollar onder de hamer ging -eveneens bij Christie's.

De veiling begon op achttien miljoen dollar. Al na dertig seconden was de kaap van vijftig miljoen dollar gerond. Uiteindelijk werd het schilderij geveild voor tachtig miljoen dollar na ongeveer negen minuten. De prijs bedraagt 90,3 miljoen dollar met kosten en commissies. Van dat bedrag gaat niets naar de artiest, die het werk in 1972 verkocht voor ongeveer twintigduizend dollar.

'Portrait of an Artist' toont een openluchtzwembad in een idyllische, heuvelachtige omgeving. Eén figuur is aan het zwemmen, een andere kijkt peinzend van op de rand toe.

Hedendaagse schilder

Hockney wordt beschouwd als een van de meest toonaangevende hedendaagse schilders. Het hoogste bedrag dat voor een werk van hem is opgehoest, is "amper" 28 miljoen. Dat werd in mei dit jaar betaald voor zijn in 1990 gecreëerde werk 'Pacific Coast Highway and Santa Monica'.

'Portrait of an Artist' is een iconisch werk van Hockney. Het werk prijkt op de voorpagina van talrijke boeken over de Britse artiest.