Rapster Cardi B geeft zichzelf aan na vechtpartij

De Amerikaanse rapster Cardi B heeft zichzelf gisteren aangegeven bij de politie van New York na een zware vechtpartij in een stripclub. Cardi B, die pas mama is geworden, moet zich verantwoorden voor agressie tegen twee obers en het in gevaar brengen van omstaanders. Na het verhoor kwam de rapster lachend weer naar buiten.

Eind augustus kreeg Cardi B het aan de stok in een stripclub in Flushing Queens. De rapster raakte samen met haar vrienden verzeild in een gevecht, waarbij er onder meer stoelen werden gegooid. Enkele omstaanders en obers raakten gewond. Het is onduidelijk of Cardi B zelf met stoelen gegooid heeft.

De kersverse mama is alleszins geen onbesproken blad. Begin september was er ook al een incident met ‘rivale’ Nicki Minaj. Na een zware discussie op een feestje ging Cardi B haar met een schoen te lijf. De security moest haar buitenzetten.