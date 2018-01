De Nederlandse rapper Boef is gisteren opgedoken in Genk. De rapper kwam deze week in opspraak door zijn uitspraak over vrouwen die uitgingen: hij bestempelde hen als hoeren. Daarop volgde een storm van kritiek, maar dat weerhoudt de rapper niet om zich in het openbaar te begeven.

In Genk, waar tientallen fans hem bestormden, bezocht hij een Genkse rapper. De twee zouden samen dit weekend nieuwe muziek maken in de Ardennen.