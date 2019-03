Ze hebben er zestig jaar op moeten wachten maar vandaag hebben de Smurfen hun musicaldebuut gemaakt in ons land. In het Ethias Theater in Hasselt moesten de populaire blauwe wezentjes van Peyo alweer aan Gargamel ontsnappen. En dat gebeurde voor het eerst al zingend.

Opvallend: in het smurfendorp is maar plaats voor één vrouw, de Smurfin, maar op het podium worden alle smurfen door vrouwen gespeeld. Dat komt omdat de kostuums gemaakt zijn voor acteurs van maximum 1,65 meter groot.