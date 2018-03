Q-dj: "Probleem bespreekbaar maken"

De Nederlandse Qmusic-dj Stephan Bouwman heeft gisteren op de radio openhartig getuigd over zijn gevecht tegen depressie. Door zich bloot te geven op de radio, hoopt hij het taboe rond depressie te doorbreken. “Als er mensen nu over durven praten, is mijn doel bereikt”, zegt Bouwman aan VTM NIEUWS.

Tijdens zijn programma vertelt Bouwman dat er hem iets van het hart moet. “Ik heb beloofd om altijd eerlijk te zijn op de radio, en het gaat gewoon niet goed met me”, begint hij zichtbaar aangedaan. De laatste dagen had Bouwman niet meer het gevoel dat hij eerlijke radio aan het maken was. Hij zegt dat zijn luisteraars altijd alles delen met hem, dus wil hij dat ook doen met de luisteraars.

"Ik voel me klote"

Met zijn getuigenis wil Bouwman de taboe die rust op problemen met mentale gezondheid doorbreken. “Ik voel me gewoon klote, en daar rust een enorme taboe op. We durven hier niet over te praten met z’n allen ”, aldus Bouwman. “Ik merk dat ik er me bijna over schaamde.” Door zich bloot te geven op de radio, hoopt hij dat anderen het ook gaan doen tegenover hun vrienden en kennissen.

"Bespreekbaar maken"

De boodschap maakt veel los in Nederland. Het is dan ook een herkenbaar verhaal: véél mensen kampen met psychische problemen en depressieve gevoelens. Ook bij ons heeft meer dan één op de vier er last van. Als mensen er nu over durven praten, is mijn doel bereikt, zegt de dj. “Ik heb al veel berichtjes gehad van mensen die in dezelfde situatie zitten als ik. Ik zie dat het nu al voor een groep mensen bespreekbaarder is geworden”, zegt Bouwman aan VTM NIEUWS.