Hij had het zelf nooit durven dromen, maar Willy Sommers heeft de Marquee op Pukkelpop in vuur en vlam gezet. Het jonge publiek schreeuwde, zong en zwaaide mee op zijn hits. Sommers opende vandaag de Marquee samen met Daan, Mauro Pawlowski, Sennek en Koninklijke Fanfare De Kempenzonen uit Tielen. De tent was afgeladen vol. "Het was het hoogtepunt uit mijn 47-jarige carrière", zegt Sommers emotioneel na afloop.