Pukkelpop gaat klassiek met Jef Neve

Het is de eerste keer ooit dat een festival als Pukkelpop een klassiek concert brengt. Jef Neve dirigeerde 25 klassieke muzikanten: violisten, trombonisten en een sopraan. “Ik was al blij dat niet iedereen de zaal uitliep”, grapt Neve. “De zaal zat stampvol. Het gaf me meerdere keren kippenvel”, vertelt de pianist aan VTM NIEUWS.

Ook bij het publiek werd het concert gesmaakt. “Ik vind het verrassend leuk”, klinkt het bij verschillende festivalgangers. “Er zijn veel verschillende podia en nog meer genres, dus waarom ook