Prof: "Verbied smartphone op school"

Lieven De Marez, professor mediatechnologie van imec aan de Universiteit Gent, pleit voor een totaal smartphoneverbod op scholen. “Het is in die periode dat we tijdrovende gewoontes kweken”, legt hij uit. "En wie verslaafd raakt aan zijn gsm ondervindt daar een negatieve impact van op zijn werk of studieresultaten."

“Als men tussen de twaalf en de achttien jaar oud is, heeft men tijd zat”, legt de professor uit. Dan kweken we tijdrovende gewoontes, zoals doelloos scrollen op sociale media. Op scholen waar smartphones toegelaten zijn, geven leerlingen toe aan die gewoontes. Op de speelplaats of aan de schoolpoort komt de gsm al snel naar boven.

Verslaving

Er is wel nog een onderscheid tussen mensen die echt verslaafd zijn en mensen die zich zorgen maken. “Acht op de tien Vlamingen maken zich zorgen, maar we spreken pas van een verslaving als er ook een negatieve impact is op ons functioneren”, verklaart professor De Marez. Dat is het vaakst het geval bij 25- tot 35-jarigen.

“Wie intensief en dwangmatig zijn smartphone gebruikt, ondervindt daarvan een impact op zijn sociaal leven”, zegt de professor mediatechnologie. Ook de productiviteit op het werk of als student heeft er onder te lijden.

Sociaal leven

“Het probleem is de verwevenheid tussen privé- en professioneel leven”, zegt De Marez. We blijven ook thuis nog werkmails ontvangen en ons eigen facebookprofiel is vaak gekoppeld aan dat van het werk. “We worden gedwongen om het allemaal op één platform, de smartphone, te doen, of om met alles te stoppen”, legt de professor uit.

Afkicken

Wie wil afkicken moet in de eerste plaats inzicht krijgen in zijn bestedingspatroon. “Want mensen spenderen veel meer tijd op de smartphone dan ze zelf inschatten.”

Je smartphonegebruik verminderen kan onder meer door bepaalde elementen terug te stoppen in een andere context. Dat betekent dat je Facebook bijvoorbeeld niet meer op je smartphone controleert, maar alleen op de computer.

Nog meer tips om je smartphone minder te gebruiken, vind je hier. Weet je nog niet hoe verknocht je bent aan je gsm? Doe hier de test.