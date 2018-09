Priester excuseert zich na ongewenst aanraken Ariana Grande

Er is alweer ophef ontstaan rond de begrafenis van Aretha Franklin. De priester die de dienst leidde heeft zich verontschuldigd bij Ariana Grande. Hij stond tijdens de plechtigheid met de zangeres op het podium, waarbij hij zijn hand om haar middel sloeg en tegen de zijkant van haar borst drukte.

#RespectAriana

Na de kritiek op de outfit van Ariana Grande is het nu priester Charles H. Ellis III die het moet ontgelden. Toen heel wat kijkers zagen hoe de man zijn vingers tegen de borst van de zangeres legde ging de hashtag #RespectAriana viraal op Twitter. Er werd schande gesproken van het publiekelijk betasten van de zangeres. Zeker omdat Ariana volgens velen met haar lichaamstaal duidelijk had gemaakt dat ze niet gediend was met de aanraking.

De bisschop verontschuldigt zich nu voor zijn gedrag. “Het zou nooit mijn bedoeling zijn om de borst van welke vrouw dan ook aan te raken. Ik weet het niet, ik denk dat ik gewoon mijn arm om haar heen sloeg”, zegt hij. “Misschien heb ik een grens overschreden, misschien was ik te vriendelijk of te familiair. Ik wil mij dan ook excuseren. Ik heb iedere artiest geknuffeld gisteren, zowel de mannelijke als de vrouwelijke. Ik heb hen allen een hand en een knuffel gegeven. Daar draait het om in de kerk. Alles draait rond liefde”.

Misplaatste grap

Ook biedt de priester zijn verontschuldigingen aan voor het bespotten van Ariana’s naam. Hij grapte tijdens de dienst dat hij bij het zien van haar naam eerst dacht dat het een nieuw gerecht ging bij fastfoodketen Taco Bell. "Als je een progamma van negen uur moet afwerken, dan probeer je het wat levendig te houden met een grapje hier en daar”, verklaart hij. “Dat ik de aandacht van de dag naar mij trek, is het laatste wat ik wou. Dit zou allemaal om Aretha Franklin moeten gaan.”