The Post: aanklacht tegen Trump

Vandaag komt The Post uit, de nieuwste film van Steven Spielberg met Meryl Streep en Tom Hanks. Het verhaal speelt in 1971: de Washington Post publiceert de ‘Pentagon Papers’, waaruit blijkt dat president Nixon en zijn voorgangers het volk jaren voorlogen over de oorlog in Vietnam. Maar de film is ook een aanklacht tegen de huidige president.

‘The Pentagon Papers’ is het geheim rapport over de rol van de Verenigde Staten in de Vietnamoorlog, van midden jaren vijftig tot midden jaren zeventig. Ze onthullen dat Amerika de oorlog tegen het communistische Vietnam in het grootste geheim heeft uitgebreid naar Cambodja en Laos. De uiteindelijke bedoeling was het afzetten van de Zuid-Vietnamese leider.

Meryl Streep speelt de rol van Katharine Graham, de eerste vrouwelijke uitgever van een krant, The Washington Post die samen met The New York Times het rapport onthulde. “Ze was heel onzeker, niet geboren om een belangrijk bedrijf te leiden”, vertelt Streep. “Ze was een product van haar tijd waarin vrouwen niet werden verondersteld veel te doen behalve goede werken, kinderen opvoeden en het huishouden.”

Aanklacht tegen Trump

Tom Hanks speelt de rol van Ben Bradlee, de hoofredacteur van The Washington Post in de tijd van president Nixon. De hoofdredacteur heeft hard geknokt om de geheime documenten te publiceren. The Post wordt nu gezien als een politieke prent vóór persvrijheid. Eigenlijk ook als een film tégen president Trump.