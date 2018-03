Polonaise met 12.000 feestvierders

De Ethias Arena in Hasselt mocht gisteren weer 12.000 bezoekers verwelkomen voor de dertiende editie van het knotsgekke Schlagerfestival. Verspreid over vier avonden, dit weekend en zaterdag 31 maart, komen twaalf grootheden in het genre de zaal ondersteboven keren.

Veel aandacht ging naar de Romeo’s, wat niet zo uitzonderlijk is, aangezien ze al voor de elfde keer het podium van het Schlagerfestival mochten betreden. Er waren slechts twee edities waarop ze niet van de partij waren. Met hits als ‘Viva De Romeo’s’ en ‘Dans de Sirtaki’ lieten ze gisterenavond de Ethias Arena losbarsten in een gigantische polonaise.

Gratitude

Verder was ook het optreden van Ingeborg opvallend, onder meer omdat ze gisteren de enige vrouwelijke artieste was. De organisatie heeft lang moeten aandringen, maar Ingeborg vertelde aan VTM NIEUWS heel blij te zijn met haar keuze. “Uiteindelijk ben ik heel erg dankbaar, want ik kom hier ‘Gratitude’ zingen met meer dan 10.000 mensen. Dus op zich, ja, da’s een missie.” Morgen wordt Ingeborg vervangen door Margriet Hermans, wat de vrouwelijke teller op twee brengt.

Dan toch Tozzi

Ook Umberto Tozzi stal de show als eerste Italiaanse artiest op het Schlagerfestival. Hij zou er vorig jaar al bij zijn, maar door verschuivingen in zijn agenda moest hij plots afzeggen. Dit jaar maakte hij het goed met hits als ‘Ti Amo’, ‘Gente di Mare’ en ‘Gloria’.

“Een van de dingen die ik het leukst vind aan de job, is om live te spelen. En om mensen te vinden zoals hier, die je liedjes zo meezingen”, aldus Tozzi. Verder passeren nog heel wat grote namen de revue, waaronder Willy Sommers, Bart Kaëll en Christoff.

Het Schlagerfestival gaat nog drie dagen tegemoet. Vanavond en morgen nog, maar afsluiten doen ze op zaterdag 31 maart.