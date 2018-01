Pitspoes met uitsterven bedreigd?

Op het autosalon dit jaar zijn er nog amper schaarsgeklede dames te zien, die volk moeten lokken naar de nieuwste modellen. Bijna alle merken kiezen nu voor een meer professionele look, of zelfs maatpakken, voor mannen en vrouwen.

Ze waren traditioneel een vertrouwd beeld op het autosalon, de pitspoezen. Maar die tijd lijkt wel voorbij. Nu moeten de medewerkers niet enkel klanten lokken, ze moeten ook uitleg kunnen geven.

Er werken zo’n 1.500 hostessen en informaten op het autosalon, maar de overgrote meerderheid is nu professioneel gekleed.

Toch zijn er ook nog vrouwen in uitdagerende kledij te vinden, en zij zien het voordeel van die look ook wel in.